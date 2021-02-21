نيسان تكشف عن قشقاي بشكل جديد ومساحة أكبر.. فيديو

ازاحت شركة نيسان للسيارات الستار عن سيارة قشقاي الجديدة كليا ، والتي قامت بتطويرها ، لتكون افضل سيارات الكروس أوفر من حيث الناحية التقنية ، واستهلاك الوقود .



السيارة تختلف أختلاف كليا عن نماذج قشقاي المعروفة ، حيث حصلت على تصميم للواجهتين الامامية والخلفية ، بالإضافة إلى مصابيح أمامية فريدة الشكل ، مع وجود ممتصات صدمات وفتحة هوائية مصممة ، لتمنحها طابع رياضي بعض الشئ .



هيكل السيارة فأصبح أكبر عن السابق ، حيث يبلغ طول 4 أمتار ، 42 سم ، وعرض السيارة 183 سم ، مع ارتفاع 163 سم ، كما أن المسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم ، أما مساحة التخزين فأصبحت 504 لتر .

وتستمد السيارة قوتها بمحركات بنزين بعزم 140 حصان ، ونسخة محرك بعزم 158 حصان ، ونسخة محركات هجينة يصل عزمها إلى 190 حصان تقريبا .



و من الداخل حصلت السيارة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة 12 بوصة ، وتعمل كلوحة عدادات رقمية ، مع وجود شاشة لمسية بمقاس 10.8 بوصة ، وتتسع السيارة لـ 5ر كاب ، ويمكن التحكم بوضعياتها ، ودرجة حرارتها عن طريق أنظمة كهربائية







