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سيارات

نيسان تكشف عن قشقاي بشكل جديد ومساحة أكبر.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:01 م
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
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أماني نوار
ازاحت شركة نيسان للسيارات الستار عن سيارة قشقاي الجديدة كليا ، والتي قامت بتطويرها ،  لتكون افضل سيارات الكروس أوفر من حيث الناحية التقنية ، واستهلاك الوقود .

السيارة تختلف أختلاف كليا عن نماذج قشقاي المعروفة ، حيث حصلت على تصميم للواجهتين الامامية والخلفية ، بالإضافة إلى مصابيح أمامية فريدة الشكل ، مع وجود ممتصات صدمات وفتحة هوائية مصممة ، لتمنحها طابع رياضي بعض الشئ .

هيكل السيارة فأصبح أكبر عن السابق ، حيث يبلغ طول 4 أمتار ، 42 سم ، وعرض السيارة 183 سم ، مع ارتفاع 163 سم ، كما أن المسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم ، أما مساحة التخزين فأصبحت 504 لتر .
وتستمد السيارة قوتها بمحركات بنزين بعزم 140 حصان ، ونسخة محرك بعزم 158 حصان ، ونسخة محركات هجينة يصل عزمها إلى 190 حصان تقريبا .

و من الداخل حصلت السيارة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة 12 بوصة ، وتعمل كلوحة عدادات رقمية ، مع وجود شاشة لمسية بمقاس 10.8 بوصة ، وتتسع السيارة لـ 5ر كاب ، ويمكن التحكم بوضعياتها ، ودرجة حرارتها عن طريق أنظمة كهربائية



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