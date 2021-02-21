ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:38 م
عبدالمنعم حسين الشهير
عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة"
Advertisements
يسرى غازى - عدسة - إيهاب أشرف
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي عن تفاصيل بداية إنشاء الفروع لأكاديميات القلعة الحمراء وصاحب الفكرة فى ظهورها إلى النور.

قال شطة عبر حواره لـ "صدى البلد": بدأت فكرة انشاء الأكاديميات فى النادى الاهلي فى عام 2004 وإقترح حينها حسن حمدى رئيس النادى الأهلي السابق على محمد رمضان نجم الشياطين الحمر السابق انشاء اكاديميات بنظام مدفوع الاجر.

أضاف: فكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لخدمة أعضاء النادى الأهلي باعتبار ان قطاعات الناشئين لا تستوعب هذا الكم الكبير داخل القلعة الحمراء فى فرع الجزيرة ولم يكن لدينا ملاعب.

استطرد: وتم توفير مدربين وملابس للأكاديميات وتم وضع البذرة واسس قوية لإنشاء الاكاديميات وانتشرت فى المحافظات وبدأت فى المنصورة والسويس ومدينة نصر وفرعين فى الإسكندرية وفى الصعيد وحتى الآن تم إنشاء 16 أكاديمية للنادى الأهلى فى ربوع محافظات الجمهورية. 

لفت إلى أن النادى الأهلي استطاع من خلال هذه الأكاديميات وضع شروط ألا تكون أقل من نظيرتها التى تتواجد فى الشيخ زايد وفى القاهرة مشيرا إلى أن ناصر ماهر أحد أبرز المواهب التى أفرزتها تلك الأكاديميات وتم تصعيدها إلى الفريق الاول.

أشار إلى أن هناك إتفاق مع خالد بيبو والمدرب التشيكي ميكيل فى قطاع الناشئين بالحضور للمباريات وقمن بترشيح نحو 100 لاعب من الأكاديمية للتصعيد إلى قطاعات الناشئين للأهلي.
شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو
شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو
شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو
شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو
شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو
شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شطة في رسالة إلى قناتي الأهلي والزمالك: كرة القدم للمتعة وليس التعصب

العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

أحمد أبوعبلة مديرا للجهاز الطبي بالفريق الأول للكرة بالأهلي

مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

ترشيحاتنا

اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى .. مصطفى بكري يكشف عن موقف تعرض له وزير النقل داخل قطار الصعيد

عوض تاج الدين: هذه هي مدة العزل المنزلي المثالية للمصاب بـ كورونا

موعد تطعيم المواطنين ووصول جرعات جديدة.. وزيرة الصحة تعلن 3 مفاجآت

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك