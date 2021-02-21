لتحسين العمل عن بعد .. كل ما تريد معرفته عن التحديث الجديد لويندوز 10

مع الاعتماد على العمل من المنزل وتطبيق الدراسة من على بعد فى معظم دول العالم، نتيجة تفشى فيروس كورونا، كوفيد- 19 ، قامت شركة مايكروسوفت بإجراء عدد من التحديثات الجديدة على نظام التشغيل الخاص Windows 10 ويندوز 10 بها الأكثر استخداما فى العالم، على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





وبحسب موقع Windows Latest فإن ماييكروسوفت تعمل على تحسين ويندوز 10 بإطلاق تحديث 21H1 الذى صدر لبعض المستخدمين حتى الآن، وسيتم إطلاقه لجميع المستخدمين بحلول النصف الأول من العام الحالى 2020 .





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وصرح مسئول فى مايكروسوفت بأن التحديث سيحتوي الإصدار 21H1 على مجموعة محددة من الميزات التي تعمل على تحسين الأمان والوصول عن بعد مع الجودة اللازمة لذلك، حيث تركز الميزات التي يتم إطلاقها في هذا التحديث على التجارب الأساسية التى يتم الاعتماد عليها كثيرًا في الوقت الحالي.





وستشمل التحسينات الجديدة لويندوز 10 ميزة Windows Hello multicamera لتحسين كاميرا الويب وتحديد الكاميرا الداخلية والخارجية المعينة افتراضيا، حيث سيحصل المستخدم على مزايا اكتشاف الوجه على كمبيوتر محمول يحتوي بالفعل على كاميرا Windows Hello مضمنة.





وتم تصميم تحسينات أخرى لتحديث 21H1 لتحسين دعم العمل عن بعد، يتضمن تحسين أوقات فتح المستندات لبرامج مكافحة الفيروسات المضمنة من مايكروسوفت ، وتحسينات الأداء في جانب الإدارة والتكوين في ويندوز 10 .



