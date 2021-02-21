تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريا في مستشفى القصير المركزي وأسبوعيا بسفاجا

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أنه تأكيدًا لتعهده في تصريحات إعلامية، ببحث إمكانية الدفع بأطباء من قسم الأورام إلى باقي مدن المحافظة أسوة بمدينة سفاجا، فإنه كلف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتنسيق مع قسم الأورام بجامعة قنا، لبحث إمكانية تنفيذ ذلك، مع ضرورة تواجد أطباء متخصصين بعلاج الأورام في القوافل الطبية.





كشف المحافظ أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تواصل بالفعل مع أطباء قسم الأورام بجامعة قنا، وأكدوا مقدرتهم الذهاب إلى مستشفى القصير المركزي، يوم واحد كل شهر، إضافة إلى تواجدهم يوم السبت من كل أسبوع بمستشفى سفاجا المركزي.





وتابع المحافظ : كما يوجد أساتذة من بروتوكول جامعة الزقازيق، ومعهد مصر للأورام بأسيوط، متواجدين بشكل أسبوعي بصورة دائمة بمستشفى الغردقة العام، للعمل بقسم علاج الأورام بالمستشفى، كما يوجد تخصص جراحة الأورام، أسبوعيًا بشكل منتظم لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.



