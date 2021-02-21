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محافظات

ضبط هولندية الجنسية بحوزتها كوكايين وأقراصا مخدرة بمطار الغردقة الدولي

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:36 م
مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
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إبراهيم جادالله
تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع مباحث المطار، اليوم الأحد، من ضبط هولندية الجنسية مقيمة بمنتجع في الغردقة، وبحوزتها لفافة صغيرة يشتبه فى كونها لمخدر الكوكايين، ولفافة كبيرة لمسحوق أبيض اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأقراص والكبسولات المخدرة.

تفاصيل الواقعة بدأت عند إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول الدولى للركاب القادمين من مطار أمستردام الهولندي، عندما اشتبه ، مأمور الجمرك، فى راكبة هولندية الجنسية، نظرا لحالة الارتباك التى كانت عليها الراكبة.

وبتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة ، تبين وجود أجسام معتمة، وبالعرض على مدير الحركة بجمرك مطار الغردقة الدولى، قرر تكليف ، مأمور جمرك المطار، بتفتيش حقائب الراكبة، حيث عثر على 2 لفافة بيضاء اللون يشتبه أن يكون مادة مخدرة "كوكايين"، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مسحوق أبيض اللون وكمية كبيرة من الأقراص والكبسولات المخدرة، بعد فحصها على جهاز فحص المخدرات.

تم تشكيل لجنة جمركية ، لجرد المضبوطات،  بمطار الغردقة الدولي، واعترفت الراكبة بحيازتها للمضبوطات، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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