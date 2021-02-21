"الأقوى عربيا".. سمير فرج يكشف ترتيب مصر في قائمة جيوش العالم.. فيديو

قال اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إن موقع جلوبال العالمي يعمل طوال العام على تجميع بيانات عن الجيوش على مستوي العالم وفي نهاية كل عام يعطي التصنيف العالمي لجميع الدول .





وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، أقوى دولة عسكريا في العالم الان امريكا ويليها روسيا والصين والهند واليابان مؤكدا أن مصر القوية عسكريا رقم 13 على مستوى العالم.



