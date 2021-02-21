لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

احرز بيراميدز الهدف الثاني فى شباك راسينج كلوب ،خلال المباراة التي تجمع الفريقين ، علي ملعب الدفاع الجوي فى لقاء العودة ، من دور الـ32 التمهيدي ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية .









جاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 74 عن طريق رمضان صبحي بعد مرواغه رائعه لدفاع وحارس راسينج كلوب فى لقطه مهارية .





وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مهاجم منتخب اوروجواي دييجو رولان بعد عرضية رائعة من احمد ايمن منصور .





وانقذ شريف اكرامي مرماه ببراعة فى الدقيقة 11 من تسديدة قوية من لاعب فريق راسينج كلوب من خارج منطقة الجزاء.





واهدر إيريك تراوري انفرادا بالمرمى بعد تسديدة أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.





وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.



