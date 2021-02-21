صحة النواب: سلالة كورونا فى جنوب أفريقيا لم تصل مصر

كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل جلسة وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزيرة قالت، إنه خلال أيام سيكون هناك 20 مليون جرعة من لقاح كورونا، ومصر تستقبل لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم الصيني، وسبوتنيك الروسي، وهناك اتفاق لتصنيع اللقاح الصيني في مصر.





وأضاف أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن الوزيرة تحدثت عن 100 مليون جرعة تم التعاقد عليها تكفي الكمية لنصف السكان بما يحقق المناعة المطلوبة .





وأشار إلى أن الوزيرة تحدثت عن السلالات الجديدة وأكدت عدم ثبوت ظهور سلالة جنوب إفريقيا في مصر، وأن اللقاحات الحالية تتعامل مع التحورات الجديدة.





وأكد حاتم أن الوزيرة شجعت على استئناف العام الدراسي ونزول الطلاب للمدارس، مشيرًا إلى أن نزول الطلاب أفضل من وجودهم في المولات والسناتر.



