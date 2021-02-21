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رياضة

اللعنة تطارد البايرن.. البافاري لم يعرف طعم الفوز بعد التتويج بمونديال الأندية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:32 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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عمرو ابوبكر
بايرن ميونخ الفريق الأقوى في العالم منذ عام 2019 بعد النتائج التي اعتاد ان يحققها أمام الأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية، توقف عن الانتصارات منذ تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأندية والفوز على النادي الأهلي بهدفين دون رد في مباراة التأهل الى النهائي. 


حلت لعنة النادي الأهلي كما يقال بلغة كرة القدم على بايرن ميونخ الألماني، ولم يعرف طعم الفوز بعد بطولة العالم للأندية التي حقق خلالها المركز الأول بعد الفوز بثلاث مباريات من بينها الأهلي صاحب المركز الثالث.


واجه بايرن ميونخ عقب بطولة العالم للأندية منافسه أرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني وتعادل أمامه بصعوبة بالغة بثلاثة أهداف لكل منهما.


وفي المباراة التالية واصل بايرن ميونخ، سقوطه بالدوري الألماني وخسر أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني.


وافتتح دايشي كامادا التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 12، قبل أن يضيف أمين يونس الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 53.

وحافظ بايرن ميونخ على صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، فيما وصل فرانكفورت للنقطة 42 في المركز الرابع.


وبدأ فريق بايرن ميونخ الألماني الاستعداد لمواجهة لاتسيو الإيطالي في دور الـ16 من  بطولة دورى أبطال أوروبا.


ويحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على لاتسيو على ملعب "الأولمبيكو" بعد غد الثلاثاء، قبل أن يستضيف البافاري الفريق الإيطالى 17 مارس المقبل.


ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الألماني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جانبا من التدريبات وعلقت عليها: "بدأنا الاستعدادات لمباراة الخاصة بمباراة لاتسيو".

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