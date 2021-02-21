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متحدث البترول يكشف أهمية استئناف العمل بمصنع الإسالة بدمياط.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:42 م
مصنع الإسالة بدمياط
مصنع الإسالة بدمياط
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حمزة شعيب
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصنع الإسالة بدمياط توقف عن العمل منذ 2012.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اسئناف العمل والإنتاج بمصنع الإسالة، ما يمثل دفعة قوية لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة .

أشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن استئناف العمل في مصنع الإسالة بدمياط يعد إشارة واضحة لالتزام العمل مصر بتعهداتها الدولية، لافتًا إلى أنه تم نقل أول شحنة غاز للتصدير من مصنع دمياط للإسالة لأوروبا.

وأوضح أن مصر حريصة على استمرار وتقوية علاقاتها مع الشركات العالمية العاملة في مجال البترول بمصر، مضيفا أن استثمارات قطاع البترول كانت 10 مليارات دولار في العام الماضي، لكنها انخفضت بسبب أزمة كورونا.

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