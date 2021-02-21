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رياضة

شبيبة القبائل والقطن الكاميروني وإنيميبا يتأهلون لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نجح شبيبة القبائل الجزائري في الوصول لدور المجموعات بعدما حقق الفوز على ضيفه الملعب المالي، وتفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة المالية باماكو، قد انتهى بفوز الفريق المالي 2 / 1.

وتأهل أيضا أهلي بنغازي الليبي لمرحلة المجموعات، بعد فوزه 8 / 7 بركلات الترجيح على مضيفه موتيمبا بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

كان لقاء الإياب الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الليبي لمصلحته.

وواصل أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي مشواره في البطولة، بعدما كرر تفوقه على مضيفه جواتينج جالاكسي البوتسواني، عقب فوزه عليه 1 / صفر، حيث سبق للفريق الجنوب أفريقي أن انتصر 3 / صفر خارج ملعبه على منافسه في لقاء الذهاب.

وتأهل فريق القطن الكاميروني لدور المجموعات، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه سونيديب من النيجر، حيث سبق أن تغلب على منافسه بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب.

واقتنص إنيمبا النيجيري بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على مواطنه ريفيرز يونايتد، بعدما فاز كل فريق 1 / صفر على ملعبه في لقائي الذهاب والعودة.

وصعد نابسا يونايتد الزامبي لدور المجموعات أيضا، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه جورماهيا الكيني في الوقت القاتل، مستفيدا من فوزه 1 / صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

من المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات في المسابقة غدا الإثنين في القاهرة.

يذكر أن دور الـ32 الإضافي يقام بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة من الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


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