مواصفات شيفروليه جروف الـSUV قبل إطلاقها عالميا

كشفت شيفروليه عن انضمام سيارة رياضية جديدة من فئة SUV ، وتحمل السيارة اسم شيفروليه جروف ، ومن المتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة .
تأتي السيارة بعد النجاح الكبير التي حققته السيارة الشهيرة كابتيفا، وهى بمحرك سعة 1.5 لتر ،ويتصل بنظام نقل حركة دائم التبدل لتوفير تجربة قيادة ناعمة وفعالة على الطريق ، وذلك بفضل الكفاءة التى تمتاز بها السيارة ،أما أستهلاك السيارة للوقود ، فهي موفرة للبنزين ، وتتمتع شيفروليه جروف بشكل عصري ملفت للانظار من كل زاوية.
كما تمنح الخطوط القوية البارزة ، والهيكل المنحنى مظهرا شابا ورياضي ،كما تحيط به أضواء أمامية رفيعة جدا مما يعزز الخاصية الرياضية ، والجريئة لهذه المركبة الكروس أوفر ، وتأتي شيفروليه جروف أيضا مع فتحة سقف بانورامية ، مما يجعل ركاب السيارة يعيشون اجواء رائعة داخل السيارة .
وتتوفر السيارة بكاميرا ،وأجهزة استشعار الركن الخلفي ، كأنظمة مساعد السائقين في الملاحة حتى في اكثر ظروف القيادة صعوبة ،ومن المفترض أن تتوفر السيارة في كل أسواق الشرق الأوسط أوخر العام الجاري 2021.
تأتي السيارة بعد النجاح الكبير التي حققته السيارة الشهيرة كابتيفا، وهى بمحرك سعة 1.5 لتر ،ويتصل بنظام نقل حركة دائم التبدل لتوفير تجربة قيادة ناعمة وفعالة على الطريق ، وذلك بفضل الكفاءة التى تمتاز بها السيارة ،أما أستهلاك السيارة للوقود ، فهي موفرة للبنزين ، وتتمتع شيفروليه جروف بشكل عصري ملفت للانظار من كل زاوية.
كما تمنح الخطوط القوية البارزة ، والهيكل المنحنى مظهرا شابا ورياضي ،كما تحيط به أضواء أمامية رفيعة جدا مما يعزز الخاصية الرياضية ، والجريئة لهذه المركبة الكروس أوفر ، وتأتي شيفروليه جروف أيضا مع فتحة سقف بانورامية ، مما يجعل ركاب السيارة يعيشون اجواء رائعة داخل السيارة .
وتتوفر السيارة بكاميرا ،وأجهزة استشعار الركن الخلفي ، كأنظمة مساعد السائقين في الملاحة حتى في اكثر ظروف القيادة صعوبة ،ومن المفترض أن تتوفر السيارة في كل أسواق الشرق الأوسط أوخر العام الجاري 2021.