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سيارات

مواصفات شيفروليه جروف الـSUV قبل إطلاقها عالميا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:00 م
شيفروليه جروف
شيفروليه جروف
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أماني نوار
كشفت شيفروليه عن انضمام سيارة رياضية جديدة من فئة SUV ، وتحمل السيارة اسم شيفروليه جروف ، ومن المتوقع أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة .

 تأتي السيارة بعد النجاح الكبير التي حققته السيارة الشهيرة كابتيفا، وهى بمحرك سعة 1.5 لتر ،ويتصل بنظام نقل حركة دائم التبدل لتوفير تجربة قيادة ناعمة وفعالة على الطريق ، وذلك بفضل الكفاءة التى تمتاز بها السيارة ،أما أستهلاك السيارة للوقود ، فهي موفرة للبنزين ، وتتمتع شيفروليه جروف بشكل عصري ملفت للانظار من كل زاوية.

كما تمنح الخطوط القوية البارزة ، والهيكل المنحنى مظهرا شابا ورياضي ،كما تحيط به أضواء أمامية رفيعة جدا مما يعزز الخاصية الرياضية ، والجريئة لهذه المركبة الكروس أوفر ، وتأتي شيفروليه جروف أيضا مع فتحة سقف بانورامية ، مما يجعل ركاب السيارة يعيشون اجواء رائعة  داخل السيارة .


وتتوفر السيارة بكاميرا ،وأجهزة استشعار الركن الخلفي ، كأنظمة مساعد السائقين في الملاحة حتى في اكثر ظروف القيادة صعوبة ،ومن المفترض أن تتوفر السيارة في كل أسواق الشرق الأوسط أوخر العام الجاري 2021.

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