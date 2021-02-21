وزير الإنتاج الحربي: الأتوبيسات إنتاج محلي باستثناء المحرك من الصين

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، أن الأتوبيسات إنتاج محلي بالكامل باستثناء المحرك يتم استيراده من الصين، موضحا "نسعى لزيادة التصنيع المحلي في الأتوبيسات".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نوفمبر القادم المعرض المصري للمنتجات العسكرية".





وتابع "نتواصل من خلال معرض إيديكس مع شركات عالمية"، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بمعرض إيديكس.



