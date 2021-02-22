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اقتصاد

وزير المالية السوداني: قرار توحيد سعر الصرف يعالج القضايا الاقتصادية في البلاد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 ص
الدكتور جبريل إبراهيم
الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية السوداني
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قسم الاقتصاد
أكد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن قرار توحيد سعر الصرف أملته الحاجة والظروف الاقتصادية التي تتطلب معالجة مشكلة الاقتصاد في السودان، عبر تدابير وقرارات مناسبة، رافضًا في هذا الشأن أن يكون اتخاذ القرار قد فُرض على الحكومة.

وأوضح وزير المالية السوداني في مؤتمرٍ صحفيٍ عقده اليوم، ونشره وكالة أنباء السعودية، أن القرار اتخذ من قبل الحكومة السودانية لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي في البلاد، لافتًا الانتباه إلى تطلعات الحكومة بأن تنعكس نتائج هذا القرار إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية وأن يساعد في تمتين التعاون الدولي، وأن يحدث تحولات كبيرة في الاقتصاد السوداني.



وقلّل جبريل من تأثير القرار على الدولار الجمركي، ومثله السلع الإستراتيجية، عادّه فرصة لتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، مؤكدًا أن حكومة السودان ستسمح للجمعيات التعاونية بالتصدير، لاسيما وأن سعر الصرف سيصبح مجزيًا.

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