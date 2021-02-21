ثلاث فترات وتعقيمات كل ساعة.. عميد آداب القاهرة يوضح نظام الامتحانات

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه سيتم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .





أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر الانتهاء منها يوم 18 من شهر مارس القادم ، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الكلية .





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وأضاف "كامل" أن الامتحانات ستكون مقسمة على ثلاث فترات ، بحيث تكون كل فترة على حسب الأعداد المقررة من كل فرقة دراسية ، وذلك منعًا للتجمعات والتكدسات الطلابية في مقر الكلية .





ولفت إلى أن هناك فترة زيادة وتكون مخصصة لطلاب الساعات المعتمدة أو الدراسات العليا ، وتنتهي آخر فترة في تمام الساعة الخامسة مساءًا .





وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص ساعة بين كل فترة والأخرى لعمل التعقيمات اللازمة ، في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب وجميع الأماكن بالكلية .





ونوه إلى أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" حيث يكون هناك من 20 إلى 25 نقطة ، اختيار من متعدد أو ضع علامة صح أو علامة خطأ ، على أن تكون مدة الامتحان ساعة واحدة .





وأكد على متابعة الكلية لتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، ومدى التزام جميع الطلاب بها ، مع وجود الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والاطمئنان على صحتهم قبل دخولهم لمقر الكلية .





كما أنه سيتم منع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة ، ويكون الدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب .