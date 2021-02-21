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تعليم

ثلاث فترات وتعقيمات كل ساعة.. عميد آداب القاهرة يوضح نظام الامتحانات

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:14 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه سيتم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .

أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر الانتهاء منها يوم 18 من شهر مارس القادم ، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الكلية .

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وأضاف "كامل" أن الامتحانات ستكون مقسمة على ثلاث فترات ، بحيث تكون كل فترة على حسب الأعداد المقررة من كل فرقة دراسية ، وذلك منعًا للتجمعات والتكدسات الطلابية في مقر الكلية .

ولفت إلى أن هناك فترة زيادة وتكون مخصصة لطلاب الساعات المعتمدة أو الدراسات العليا ، وتنتهي آخر فترة في تمام الساعة الخامسة مساءًا .

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم تخصيص ساعة بين كل فترة والأخرى لعمل التعقيمات اللازمة ، في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب وجميع الأماكن بالكلية .

ونوه إلى أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" حيث يكون هناك من 20 إلى 25 نقطة ، اختيار من متعدد أو ضع علامة صح أو علامة خطأ ، على أن تكون مدة الامتحان ساعة واحدة .

وأكد على متابعة الكلية لتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، ومدى التزام جميع الطلاب بها ، مع وجود الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والاطمئنان على صحتهم قبل دخولهم لمقر الكلية .

كما أنه سيتم منع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة ، ويكون الدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب .
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