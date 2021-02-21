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رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: نحدث استراتيجيتنا طبقا للمتغيرات العالمية ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:41 م
المنطقة الاقصادية
المنطقة الاقصادية بقناة السويس
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محمد القاضي
كشف محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تفاصيل ما دار في اجتماع الرئيس السيسي اليوم.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن اجتماع اليوم كان اجتماعا هاما مع الرئيس السيسي، وتمت مراجعة كافة مستجدات العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الاجتماع كان فرصة لعرض مؤشرات وأداء المنطقة الاقتصادية، والموانئ التابعة لها خلال عام 2020، موضحا أنه تم الحديث عن استراتيجية القطاعات المستهدفة للمنطقة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتم عرض مجموعة من المشروعات التي تتم سواء في المنطقة الشمالية وميناء بورسعيد والمنطقة الصناعية، والمنطقة الجنوبية وميناء العين السخنة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاجتماع كان فرصة لعرض الكثير من المشروعات أمام الرئيس السيسي، وعرض البرامج الزمنية لهذه البرامج خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الخطة التي وضعتها الدولة منذ عام 2015 للمنطقة الاقتصادية خطة طموحة جدا، لافتا إلى أنه يتم عمل خطة محددة كل 5 سنوات، لترتيب الأهداف وما تم تحقيقه خلال هذه المدة، مؤكدا أنه يتم تحديث الاستراتيجية العامة بما يتوائم مع الأفكار والتغيرات في العالم من خلال الرؤية العامة التي لم تتغير حول تطوير هذه المنطقة وتمكينها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمار بشكل فعال من قبل دول العالم.

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