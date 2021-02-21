ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد مجاهد: الدفعة الجديدة من لقاح كورونا تصل مصر فى هذا الموعد.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:38 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للاعلام الصحي ، إنه من المنتظر وصول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الساعات القادمة وهى هدية من جمهورية الصين الى مصر  .

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : خلال الشهر الجاري سيصل إلينا ملايين الجرعات من لقاح استرازينيكا عن طريق التحالف الدولي للتطعيمات وفقا للعقد المبرم من الجانب المصري وستصل اخر هذا الشهر على دفعات .

واوضح خالد مجاهد ، الاسبوع القادم سيتم فتح الموقع الالكتروني امام المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا وسنبدأ بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم توفير اللقاح للفئات غير القادرة مجانا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: شحنة لقاح سينوفارم خضعت لـ 4 أنواع من التحاليل تستغرق أكثر من أسبوعين

100 مليون جرعة.. هالة زايد: تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة غدا.. فيديو

الصحة: لا توجد دولة في العالم لديها مخزون يكفي الشعب بأكمله من لقاح كورونا.. فيديو

التوريد بعد الموافقة.. الصحة: جارٍ تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء المصرية

الصحة تعلن استلام دفعات جديدة من لقاح سينوفارم الصيني منتصف فبراير.. فيديو

8 ملايين جرعة.. وصول أكبر شحنة لقاحات كورونا إلى مصر خلال أيام

ترشيحاتنا

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

أولها تركيا.. الكويت تضيف 33 دولة إلى قائمة الأعلى خطورة بسبب كورونا

أقوى جيوش العالم في 2021 .. مصر الأولى عربيا

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

وصلة رقص.. لورديانا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. فيديو

صرف 5.3 مليار جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها