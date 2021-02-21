خالد مجاهد: الدفعة الجديدة من لقاح كورونا تصل مصر فى هذا الموعد.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للاعلام الصحي ، إنه من المنتظر وصول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الساعات القادمة وهى هدية من جمهورية الصين الى مصر .
وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " : خلال الشهر الجاري سيصل إلينا ملايين الجرعات من لقاح استرازينيكا عن طريق التحالف الدولي للتطعيمات وفقا للعقد المبرم من الجانب المصري وستصل اخر هذا الشهر على دفعات .
واوضح خالد مجاهد ، الاسبوع القادم سيتم فتح الموقع الالكتروني امام المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا وسنبدأ بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسيتم توفير اللقاح للفئات غير القادرة مجانا .