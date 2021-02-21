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محافظات

ضعف مياه الشرب لمدة 4 أيام بدءا من الغد في المنيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:54 م
قطع المياه
قطع المياه
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ايمن رياض
أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ضعف المياه عن مركز ومدينة المنيا، بسبب القيام بأعمال تطهير دخول المياه العكرة بمحطة بني احمد الشرقية المرشحة، للحفاظ على جودة المياه المنتجة. 


وأضاف  الشهاوي ، أنه سيتم زيادة ضغوط المحطات الاخرى لتقليل ضعف المياه خلال الفترة من غد الاثنين حتى الخميس المقبل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء. 


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وقال المهندس ياسر الشهاوى إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمى، فإنه تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المنيا ومشروع الحلول المتكاملة للمياه (IWSSTA)  الممول من الوكالة الامريكية للتنمية للمحافظة علي موارد الشركات وتحقيق الاستدامة المالية لشركات المياه.    


وأضاف الشهاوي أنه تم البدء في إنشاء المنظومة الالكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة وذلك لتنسيق جميع الموارد والمعلومات والانشطة اللازمة لاتمام الاجراءات العملية لادارة موارد الشركة والاستفادة بكل مورد وتقليل نسبة الخطأ وانشاء قاعدة بيانات قوية تربط كل قطاعات الشركة وتساعد الإدارة العليا باتخاذ القرارات علي أسس دقيقة وتطوير الشركة والعاملين بقطاع المياه ورفع كفاءة جودة المياه من خلال المتابعة المستمرة لحظة بلحظة. 


ونوه الشهاوى بأن قطاعى الموارد البشرية والقطاع المالي بالشركة من ضمن القطاعات الأساسية داخل المنظومه لأنهما أكثر القطاعات التى تربطها قاعدة بيانات مشتركة داخل العمل. 


وأكد الشهاوى أن الشركة مستمرة فى أعمال التطوير لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.
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