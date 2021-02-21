ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل 70 من ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة مأرب

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:53 م
اليمن
اليمن
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 70 عنصرًا من مسلحي الحوثيين، اثر معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت عدة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

وأشار المركز إلى أن المعارك خلفت ما لا يقل عن 70 قتيلًا من الميليشيات إلى جانب إصابة واسر العشرات، فيما لاذ الآخرون بالفرار.

وأضاف المركز، أن مدفعية الجيش دمرت خمس عربات مدرعة ودوريتين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في جبهة دحيضة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة تحذر من مغبة هجمات الحوثيين على مأرب

مقتل 20 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني بمأرب

لتوحيد الجهود ضد الحوثي.. المجلس الانتقالي اليمني يدعو لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. تحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي.. واعتذار مي حلمي بسبب فرجاني ساسي

ما وراء ترسانة إسرائيل النووية .. لماذا لم يوقع بايدن العهد السري بين تل أبيب ورؤساء أمريكا

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

الصحة تكشف طرق تقدم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على لقاح كورونا

أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

Advertisements

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد