أحمد موسى: العقارات المخالفة هتدفع الكهرباء بأثر رجعي

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة والرئيس السيسي حريصان على الحفاظ على حياة المواطنين، ونقلهم للمساكن الآمنة بعدما كانوا قاطنين في مناطق عشوائية.





وأضاف "موسى"، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الدولة عمرها ما تيجي على المواطن، وتحاسب الموظفين الذين ارتكبوا أخطاء، ولا تجبر المواطن على دفع الثمن".





وتابع الإعلامي، أن الدولة تمنح المواطن حقه، ومن ثم تبحث عن بعض موظفي المحليات المقصرين الفاسدين، مؤكدا «عشرات الآلاف من موظفي المحليات نضاف ومحترمين، وبيشتغلوا صح ولا نشكك فيهم».





وشدد على أن كل العقارات المخالفة سوف تقوم بدفع كهرباء السنوات الماضية بأثر رجعي.