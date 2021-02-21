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الصيادلة: بيع الأدوية على السوشيال ميديا جريمة واكتشفنا مصنعا ينتج أدوية من بودرة الرخام

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:12 م
بيع الأدوية المغشوشة
بيع الأدوية المغشوشة على السوشيال ميديا
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ندى رأفت
 أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات بيع الأدوية على الأنترنت مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون حماية المستهلك، موضحًا أن هذه الأدوية تضر المواطن بصورة مباشرة ، وصفحات مواقع التواصل تعمل على زيادة مبيعاتها من خلال التخفضيات، رغم أن جميع الأدوية لها سعر موحد طبقًا للقانون. 

 وحذر "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"،المؤسسات الصيدلانية من شراء الأدوية إلا من قطاعين، هما مصانع وشركات الأدوية وشركات التوزيع المسجلة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن تاريخ عبوة الأدوية ليس فقط يؤكد  أن العبوة قابلة للاستخدام، بل يرتبط بطرق التخزين الجيدة. 

 وأشار إلى أن الأدوية لها طريقة محددة في التخزين، وهناك بعض الأدوية تحفظ في درجة حرارة منخفض وتخزن بالثلاجات، وجميع الأدوية لابد أن تكون بعيدة عن أشعة الشمس، كاشفا عن عثور لجنة التفتيش الصيدلي لإحدى الصيدليات  عبوات بدون فاتورة شراء و يعامل هذا الدواء على أنه مغشوش، ويعتبر مجهول المصدر، متابعًا: "وزارة الصحة اكتشفت مصنع أدوية يصنع الأدوية من بودرة الرخام".
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