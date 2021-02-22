ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: مصر حققت نجاحا كبيرا في قطاع السياحة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:01 ص
النائبة غادة الضبع
النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب
Advertisements
محمد الشعراوي
أكدت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، على الجهود المبذولة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال السياحة ودعم جميع العاملين بالقطاع والإهتمام به من اجل تنشيطه مرة أخرى بعد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عليه بشكل كبير وتسببت في نقص أعداد الوافدين مقارنة بالأعوام السابقة. 

أشارت الضبع في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيارة أكثر من 10 الاف سائح يوميًا لمصر وفقًا لتصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة، يكلل هذه الجهود بالنجاح، ويؤكد الثقة التامة للوافدين للدولة المصرية بسبب الإجراءات المنضبطة والسليمة التي حرصت مصر على تنفيذها من أجل الحفاظ على صحة الجميع.

وقالت عضو مجلس النواب، إن مصر نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت يناير الماضي، موضحة أنها نالت استحسان وإشادات من الجميع، وحققت صدى عالمي بسبب قوة مصر التنظيمية خاصة مع وجود جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اكد أن وزارة الصحة وفرت أطقم طبية بالمطارات، موضحا أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر.

وأشار العناني خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" إلى أن الأشخاص القادمة لمصر يتم عمل pcr لهم، والمغادر لمصر تتولى دولته ذلك، إلا أن وزارة الصحة مشكورة وفرت الاثنين تشجيعا للسياحة، وفى مرسى علم تفقدت الوضع أكدوا أن أخر وزير سياحة تفقد المكان كان عام 2007".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنشيط السياحة بالغردقة تستقبل أول رحلة قادمة من برلين بها 125 سائحًا

برلماني: مبادرة "نتشارك من أجل الإنسانية" تعكس دور صندوق تحيا مصر المحوري

العناني: 7 آلاف سائح يوميا في شرم الشيخ ومرسى علم

نائب: تصريحات العنانى بدخول 10 آلاف سائح لمصر تبشر بعودة السياحة العالمية

برلماني: دخول 10 آلاف سائح لمصر يوميا مؤشر لتعافي السياحة رغم كورونا

ترشيحاتنا

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

إصابة 3 وزراء بـ كورونا.. تعرف عليهم ..فيديو

محمد صلاح على رأسه.. شوقي غريب يضم 50 لاعبا في قائمة المنتخب المسافرة للأولمبياد

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

صورة عمرو دياب تشعل أزمة أغنية شكرا مجددا.. تفاصيل

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

لمن اتموا 18 عاما.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

تحد صعب يطيح بالرجال على وجوههم وتحترفه النساء.. والسبب علمي | فيديو

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو