برلمانية: مصر حققت نجاحا كبيرا في قطاع السياحة

أكدت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، على الجهود المبذولة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال السياحة ودعم جميع العاملين بالقطاع والإهتمام به من اجل تنشيطه مرة أخرى بعد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عليه بشكل كبير وتسببت في نقص أعداد الوافدين مقارنة بالأعوام السابقة.





أشارت الضبع في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيارة أكثر من 10 الاف سائح يوميًا لمصر وفقًا لتصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة، يكلل هذه الجهود بالنجاح، ويؤكد الثقة التامة للوافدين للدولة المصرية بسبب الإجراءات المنضبطة والسليمة التي حرصت مصر على تنفيذها من أجل الحفاظ على صحة الجميع.





وقالت عضو مجلس النواب، إن مصر نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت يناير الماضي، موضحة أنها نالت استحسان وإشادات من الجميع، وحققت صدى عالمي بسبب قوة مصر التنظيمية خاصة مع وجود جائحة كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اكد أن وزارة الصحة وفرت أطقم طبية بالمطارات، موضحا أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر.



