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اقتصاد

وفقا لأخر تحديث.. أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار الامريكي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، واليورو 18.91 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.87 جنيه للشراء و22.01 جنيه للبيع.


وصل سعر الفرنك السويسري إلى 17.40 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع، والين الياباني 14.79 جنيه للشراء و14.89 جنيه للبيع، واليوان الصيني سجل 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف العملات العربية، فسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.64 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 4.24 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع
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