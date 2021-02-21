ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد توجيهات السيسي.. كيف تمكّن السياسة التسويقية المرنة من تنشيط التجارة عبر قناة السويس؟

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، و إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور، والذي يضم عددًا من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

.
و قال محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن سياسة تسويقية مرنة تعنى تقديم عروض ترويجية للخطوط للملاحية لتشجيعها علي المرور من القناة لان انخفاض اسعار البترول  مع تباطؤ التجارة الدولية جعل البعض يذهب للدوران من عند رأس الرجاء الصالح .

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعافى النسبى لأسعار البترول عن مستوياتها المتدنية سيعيد الجدوى الاقتصادية مرة أخرى لمرور السفن والحاويات عبر قناة السويس، كما أن اللقاحات المكتشفة إذا ثبت فعاليتها علي أرض الواقع سيكون لها انعكاس إيجابي علي نشاط التجارة الدولية مجددا.

وتابع :لحين حدوث ذلك يتعين على إدارة هيئة قناة السويس تكوين خلية أزمة ووضع سيناريوهات متوقعة بناء على أسعار البترول المنتظرة مع التواصل مع الخطوط الملاحية والتعرف على خططهم المستقبلية مع إمكانية إعطاءهم حوافز إضافية مؤقتة بناء على الحوار معهم مع الوضع فى الحسبان ان المرور فى قناة السويس يوفر نحو عشرون يوما  فيمكن الوصول بالطرق التفاوضية لحلول وتعريفات مرضية وعادلة لكافة الأطراف لحين انقشاع هذه الأزمة .

ولفت استاذ الاقتصاد إلى أن  هيئة قناة السويس لديها من الكوادر البشرية القادرة على إدارة الأزمة باحترافية لتقليل الخسائر المتوقعة لأدنى حد ممكن والعبور منها بسلام 

وتابع :ويأتي توجيه القيادة السياسية علي اتباع سياسة تسويقية مرنة من منطلق حرص سيادة الرئيس علي عدم تأثر الإيرادات الحالية للقناة تحت وطأة أزمة كورونا وذلك يمكن أن يتم من خلال خطة تسويقية تناسب الأزمة الحالية تبرز التطورات التي حدثت فى الموانىء المطلة والقريبة من قناة السويس والتي حدثت بها نقلة نوعية علي مدار السنوات القليلة الماضية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قناة السويس تثبت رسوم عبور السفن للقناة خلال عام 2021

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بتحقيق الاستفادة المثلى لموارد مصر من البترول والغاز

رغم جائحة كورونا.. إيرادات قناة السويس لم تتأثر.. برلمانيون: حققت مؤشرات مبهرة.. والهيئة جذبت 4035 سفينة جديدة

رئيس هية قناة السويس لوفد برلماني: مستعدون لمواجهة جميع الأزمات العالمية بحرفية

قناة السويس: مشروع خط أنابيب "إيلات- عسقلان" لا يؤثر على حركة الملاحة العابرة للقناة

إحصائيات الملاحة بالقناة تسجل ثاني أعلى معدل عبور وثالث أعلى إيرادات منذ بداية كورونا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا

إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

إصابة وزيرة الصناعة بفيروس كورونا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل

في اليوم العالمي للغة الأم .. الأرض تتحدث بـ 7000 لسان .. والأكثر انتشارا ستدهشك