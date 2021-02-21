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توك شو

الفنانة غفران بعد دورها بمسلسل جمال الحريم: ماما قالتلى هيلبسك عفريت..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:49 م
الفنانة غفران
الفنانة غفران
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أسامة علي
قال الفنان حازم إسماعيل، أن شخصية  أياد التى  قدمها بمسلسل جمال الحريم يوم منها الكثير فى الوقت الحالى. 

واستضاف برنامج "مساء دى أم سى" أبطال مسلسل جمال الحريم للتحدث عن أدوارهم.

وقالت الفنانة "غفران"، التى قدمت دور الفتاة التى تمارس طقوس السحر، أنها فى بعض الأحيان كان لا تفهم السيناريو، معقبة:" كنت بحفظ الدور بليل كتير جدا لحد ما ماما قالتلى هيلبسك عفريت".

وكشفت مخرجة العمل منال الصيفى، أن جميع الفنانين كانوا فى غاية التركيز خلال التصوير معقبة،:" محدش تعبنى".

وتابعت الصيفى، من أصعب المشاهد التى جعلتها تبكي هو مشهد خروج الجن الفنانة نور، معقبة:" وجعت قلبى وانا بشكرها".
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