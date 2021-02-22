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اقتصاد

اقتصاد السعودية .. وزارة التجارة بالقصيم ينفذ 2537 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي, 2537 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية.

وجرى خلال الجولات الرقابية, ضبط 61 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الاحترازية والتحقق من تفعيل المتسوقين تطبيق "توكلنا"..

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