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تعليم

وكيل تعليم قنا يشدد على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدارس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:25 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدراس وإعداد تقارير استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل.


جاء ذلك خلال ترأس وكيل الوزارة، لاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية ومديري الإدارات النوعية الخاضعين لإشراف وكيل الوزارة، بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية.


استعرض وكيل الوزارة، الخطط الأسبوعية لإدارات التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية والعلاقات العامة والتخطيط والإحصاء والتدريب وخدمة المواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من مراجعة استمارات 12 د لطلاب الصف الثالث الإعدادي وضخ دماء جديدة من العاملين بأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية لدفع عجلة العمل.


وأكد خالد، تشكيل لجان خماسية من الموجهين الأوائل المسئولين عن الامتحان لكل صف دراسي من صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي بحسب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.


ووجه بالتنبيه على مديري المدارس بالرجوع إلى الإدارات والمديرية عند قبول طلبات إلحاق الوافدين بالمدارس الرسمية وإعداد بيان نهائي بالمدارس التي أنشئت حديثًا أو تم إنهاء أعمال رفع الكفاءة والصيانة بها عن العام الدراسي 2020/2021.


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وكيل تعليم قنا يشدد على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم قنا يشدد على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدارس
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