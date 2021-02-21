رسالة تهديد من الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني .. تفاصيل

هدد الاتحاد الأوروبي في رسالة له الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقليص الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية حال إلغاء الانتخابات.





وذكرت قناة "كان" العبرية أن الاتحاد الأوروبي بعث رسالة للرئيس الفلسطيني تطالبه بعدم وقف الانتخابات.





وقالت إن مسؤولين أوروبيين بعثوا برسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو فسوف يتقلص دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية.





وأضاف مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير.





وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل.





وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.