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515 مليار جنيه.. برلماني: مشروع حياة كريمة لا يتمثل خلفه أي هدف سياسي ..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:15 ص
مصطفي سالم
مصطفي سالم
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إبراهيم القادري
قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، "الشعب كان يحلم بمشروع قومي يلتف حوله، وبالتالي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مشروع حياة كريمة ويعمل الآن على تغيير أوجه القرى المصرية".

وأضاف مصطفى سالم، أثناء لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، مشروع حياة كريمة يعمل على تشكيل المجتمع المصري من جديد، مؤكدا أن المشروع لا يتمثل خلفه أي هدف سياسي.

وأوضح مصطفي سالم "مشروع حياة كريمة أهميته تصل إلى أهمية السد العالي وقناة السويس"، مؤكدا أنه مشروع متكامل الأهداف وتكلفته تصل إلى 515 مليار جنيه. 

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