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مرأة

أطعمة للتخلص من سموم الكبد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض الأطعمة التى تخلصك من سموم الكبد.

الخضروات الجذرية: مثل الجزر والبنجر التي على نسبة عالية من الجلوتاثيون، وهو البروتين ومضاد للأكسدة، فهو يساعد على منع الأكسدة التالفة للكبد ويزيل السموم، كما أنها غنية بـالجلوكوسنوليت المضاد للأكسدة الذي يساعد الكبد على إنتاج إنزيمات تمنع الضرر وتطرد السموم البيئية.

السبانخ: تحتوى على نسبة عالية من المغذيات النباتية مثل الصابونين والفلافونويد وأصباغ الكاروتينات، فهي مضادات قوية للأكسدة ولها تأثير مضاد للسرطان على الكبد

الخرشوف: يحتوى على مادة السينارين الغذائية التي تساعد على تحسين إفراز الصفراء ولها آثار وقائية

الجريب فروت: يحتوى على نسبة عالية من فيتامين C وصبغة الليكوبين، المواد التي تعتبر مضادات قوية للأكسدة وتساعد على تخليص الكبد من السموم.

الحمضيات: مثل الليمون وغنية بفيتامين C الذي يحمي الكبد. كما أنها تحتوي على الليمونين، وهو مركب يلعب دور قوي كمضاد للسرطان.

الأفوكادو: يحتوى على الجلوتاثيون أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي من أضرار التأكسد

الأعشاب:

النعناع: العنصر النشط فيه يعمل على حماية الكبد من التسمم بالزرنيخ

الكركم: يحتوى على العنصر الأساسي النشط الكركومين الذي يقلل من التهاب الكبد ويشفيه

الثوم: رائحة الثوم لاذعة بسبب المركبات التي تحتوي على الكبريت، وطبيعة الثوم المضادة للالتهابات تدعم عمل وظائف الكبد

الجوز (عين الجمل): يحتوى على الدهون مما يعزز عمل وظائف الكبد بشكل صحي

الشاي الأخضر: غني بالكاتيشين ومضادات أكسدة قوية أخرى، فهو بطبيعته المضادة للالتهاب يعد شراب مفيد وصديق للكبد
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