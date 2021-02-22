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عماد الدين حسين: كنت أتمنى زيادة صلاحيات مجلس الشيوخ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:02 ص
عماد الدين حسين ،
عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ
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ندى رأفت

قال عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق ، إن المناقشات التي تمت حول اللائحة داخل مجلس النواب ، كانت مناقشات جيدة للغاية وثرية ، حيث إن بعضها كان يتعلق بضبط صياغات لكي تتوافق مع ما هو وارد من صلاحيات لمجلس الشيوخ في التعديل الدستوري .


وعقب " عماد الدين حسين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، حول صلاحيات مجلس الشيوخ قائلًا : " كنت أتمنى أن تكون صلاحيات مجلس الشيوخ أكثر مما هو متاح الآن " .


وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أنه كان من المفترض أن يوجد دور تشريعي ورقابي أكثر وضوحًا ، معقبًا : " أنا من أنصار الحصول على الأشياء طبقًا للأمر الواقع " .


وأكمل " حسين " ، أن استحداث مجلس الشيوخ ينص على دعم الديمقراطية ، ومكافحة الإرهاب ، ودعم الأمن القومي ، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية ، ومناقشة المشروعات القومية التي يرأسها الرئيس السيسي .

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