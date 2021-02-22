عماد الدين حسين: كنت أتمنى زيادة صلاحيات مجلس الشيوخ

قال عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق ، إن المناقشات التي تمت حول اللائحة داخل مجلس النواب ، كانت مناقشات جيدة للغاية وثرية ، حيث إن بعضها كان يتعلق بضبط صياغات لكي تتوافق مع ما هو وارد من صلاحيات لمجلس الشيوخ في التعديل الدستوري .





وعقب " عماد الدين حسين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، حول صلاحيات مجلس الشيوخ قائلًا : " كنت أتمنى أن تكون صلاحيات مجلس الشيوخ أكثر مما هو متاح الآن " .





وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أنه كان من المفترض أن يوجد دور تشريعي ورقابي أكثر وضوحًا ، معقبًا : " أنا من أنصار الحصول على الأشياء طبقًا للأمر الواقع " .





وأكمل " حسين " ، أن استحداث مجلس الشيوخ ينص على دعم الديمقراطية ، ومكافحة الإرهاب ، ودعم الأمن القومي ، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية ، ومناقشة المشروعات القومية التي يرأسها الرئيس السيسي .