ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ريا ابي راشد متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت ريا ابي راشد وهى تجلس على "مرجيحة"، وعلقت عليها: "الزهور والمراجيح والمشاعر الايجابية احب الجميع".







وتقدم ريا أبي راشد منذ عام 2010، برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليوود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.



وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.