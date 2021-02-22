لا تعرفها.. 3 ميزات في انستجرام تحميك من الاختراق؟

يتربع موقع انستجرام Instagram الذى يقوم باستخدامه أكثر من مليار مستخدم شهريا، على تطبيقات مشاركة الصور على مستوي العالم كما يعتبر الأكثر نشاطا من قبل المستخدمين، حيث يقضى الأغلبية العظمى من مستخدميه أوقاتا طويلة فى استخدامه لمشاركة صورهم مع أصدقائهم.





ومع ازدياد الهجمات الإلكترونية التي تهدف لاختراق الحساب الشخصي والكشف عن المعلومات الشخصية، أصبح يتطلب من مستخدمى انستجرام استخدام عدد من الإجراءات التى تزيد من حماية بياناتهم الشخصية وبحسب موقع Mashable فإن هناك عدد من الميزات فى انستجرام التى تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم ومنها :





- ميزة المصادقة الثنائية





ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA، والتي عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة؛ سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها ويجب أن يكون لدى المستخدمين رقم هاتف مؤكد لحساب انستجرام الخاص بهم لاستخدام المصادقة الثنائية للرسائل النصية (SMS). وعند إدخال رقم هاتف لتشغيل المصادقة ذات العاملين ، فإنه يصبح هو الرقم المؤكد لحسابك، وبالتالى لن يسمح لأى شخص غيرك بالدخول إلى الحساب.





- ميزة تصفية التعليقات حسب الرغبة





وإذا كنت تفضل عدم العثور على كلمات معينة ضمن التعليقات على منشورات بإنستجرام، يمكنك جعل التطبيق يقوم بإخفائها أي تصفيتها تلقائيا، وذلك من خلال النقر على صورة ملفك التعريفي على إنستجرام أسفل يسار الشاشة، ثم اضفط على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ثم النقر على خيار الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم التعليقات، الآن قم بتبديل الزر بجوار خيار Manual Filter، وسيقوم موقع التواصل الاجتماعي بإخفاء التعليقات الهجومية تلقائيا نيابة عنك.





- ميزة Vanish Mode





وتختلف ميزة المراسلة المؤقتة Vanish Mode، على إنستجرام عن ميزة الرسائل المختفية على واتساب التي تم دمجها بواتساب، حيث تعمل الميزة على التطبيق الأخير والتي يمكن قراءتها لمدة سبعة أيام وبينما سيتمكن مستخدمو وإنستجرام من إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر، وسيتلقى المرسل إشعارًا إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة للدردشة قبل أن تختفي.



