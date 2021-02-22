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أخبار العالم

الأقل منذ أشهر.. نيويورك تسيطر على كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية، تسجيل انخفاض كبير في أعداد إصابات كورونا. 

ووصل معدل إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في نيويورك أقل مستوى منذ 3 أشهر. 

وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 2.99%  وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم أمس الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3٪ منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.

وسجلت الولاية السبت الماضي 75 حالة وفاة فقط بسبب الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات فيها 38 ألف حالة وفاة. 
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