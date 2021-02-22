الأقل منذ أشهر.. نيويورك تسيطر على كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية، تسجيل انخفاض كبير في أعداد إصابات كورونا.





ووصل معدل إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في نيويورك أقل مستوى منذ 3 أشهر.





وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 2.99% وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم أمس الأحد.





وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3٪ منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.



