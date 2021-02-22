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فن

خالد سرحان يشوق متابعيه لمسلسل المداح

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:01 ص
خالد سرحان وحمادة
خالد سرحان وحمادة هلال
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مصطفى كرم

نشر الفنان خالد سرحان عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور له من من كواليس تصوير مسلسل المداح.


وظهر خالد سرحان بالصورة بجوار الفنان حمادو هلال وعلق عليها قائلا "انتظروني انا والنجم حمادة هلال في “المداح”مسلسل رمضاني وهيتعرض في رمضان".



يذكر ان الفنانة والإعلامية مي البحيري، انضمت  إلى فريق عمل مسلسل "المداح" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال وخالد سرحان  السباق الرمضانى المقبل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.


وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

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