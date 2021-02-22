رقم مرعب.. الهند: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الـ11 مليون حالة

سجلت الهند 14 ألفا و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي المصابين في البلاد الـ 11 مليون إصابة.





وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الاثنين- أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات ارتفع عدد الإصابات إلى 11 مليونا و5 آلاف و850 شخصا.





وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 83 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و385 شخصا.





وأفادت بأن 9 آلاف و695 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و699 ألفا و410 أشخاص.



