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أخبار العالم

الأردن.. 19178 مخالفة لأشخاص خالفوا إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن قوات الأمن حررت 19178 مخالفة بحق أفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. 

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام قوله: "جال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومن خلال رقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية فقد حرروا ومنذ بداية هذا الأسبوع 19178 مخالفة بحق أفراد ممن ضُبطوا مخالفين لأوامر الدفاع لعدم ارتداء الكمامة".

وأضاف: "جرى كذلك مخالفة و 362 منشأة ومحلًا تجاريًا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع".

واستطرد المسئول: "هذه الحملات الامنية الرقابية المكثفة مستمرة وفي كافة مناطق المملكة ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، وندعو الجميع القيام بواجبهم تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي".

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