7 أخطاء للعناية بالبشرة الدهنية تضاعف مشاكلها.. شاهدى

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقريرًا عن طرق العناية بالبشرة الدهنية، مضيفًا أن هناك 7 أخطاء للعناية بالبشرة الدهنية تضاعف مشاكلها.





من هذه الخطوات الخاطئة الإفراط فى غسيل الوجه، والاستحمام لفترة طويلة، أو الإفراط فى غسل الوجه خاصة مع استخدام المياة الساخنة يتسبب فى تجريد الجلد من زيوته الطبيعية.





أو استخدام الكريم المغذى للبشرة العادية أو الجافة مع الدهنية، يمكن أن يؤدى إلى نتائج عكسية، ومن أكثر الأخطاء التى من الممكن أن ترتكبيها بحق بشرتك هو التوقف عن استخدام واقى الشمس.





وتنتج الغدد الدهنية زيوتًا طبيعية لتعويض الجفاف لذلك ضعي الكريم الواقي من الشمس والمرطب دائما حتى لو كانت بشرتك دهنية.



