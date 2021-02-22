سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة اليوم في كأس مصر

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وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أعلن عن قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء أول أمس ، في محافظة الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة بكأس مصر.





وقرر المدير الفني ضم 22 لاعبا إلى معسكر المباراة وهم:





حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.





خط الدفاع: رجب بكار - وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه - محمود صقر.





خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - عبدالرحمن بودي - رجب عمران - محمد إبراهيم.





خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين - مصطفى ميسي - وينفول كوبينا - ماكسويل باكوه - شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

يواجه نادي سيراميكا كليوباترا، فريق غزل المحلةفي دور الـ 32 من بطولة كأس مصر على استاد حرس الحدود.