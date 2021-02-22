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أخبار العالم

لبنان.. الحكومة تبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تبدأ اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من تخفيف بعض القيود المفروضة جراء جائحة كورونا في لبنان.

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن الشركات، مثل عمال التنظيف الجاف ووكلاء السفر ومحلات صيانة وغسيل السيارات ومواقع البناء والمتاجر التي تبيع المنتجات الزراعية والبيطرية مسموح لها بفتح أبوابها في أوقات محددة.

ويُطلب من الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات الحصول على تصاريح سفر من منصة حكومية عبر الإنترنت.

كما سيُسمح بفتح المرافق الرياضية الخارجية لساعات محددة، ولكن يُحظر الرياضات الجماعية، ويُسمح فقط بالأنشطة الرياضية الفردية.

وفرض لبنان إغلاقًا كاملًا شمل حظر تجول لمدة 24 ساعة بعد تصاعد عدد حالات الإصابة والوفيات في 14 يناير كان من المفترض أن ينتهي يوم 25 من الشهر نفسه، لكن تم تمديده حتى 8 فبراير بسبب الزيادة غير المسبوقة.

في أوائل فبراير، أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة فتح البلاد على أربع مراحل مدة كل منها أسبوعين، تنتهي برفع القيود بالكامل في 22 مارس.
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