رئيس قناة السويس: 75% تخفيضات في رسوم مرور السفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة أجرت تخفيضات للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي بقيمة 45% إلى 75%، وعددهم كان 51 سفينة في عام 2020، مشيرا إلى أنه مر منذ بداية عام 2021 حتى الآن 76 سفينة من الساحل الشرقي الأمريكي، وهذا بالتأكيد فارق كبير جدا، مؤكدا أن القناة نفذت كل سياساتها بشكل متقن.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القناة استطاعت تحقيق مؤشرات إيجابية رغم جائحة كورونا، وذلك على عكس قنوات أخرى منافسة في العالم خسرت بنسبة تبلغ 30% 40% تقريبًا، معقبًا: "لو جمدنا النشاط كنا هنخسر كتير".



