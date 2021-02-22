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حوادث

إحالة رئيس مدينة مرسى علم السابق للمحاكمة بسبب رشوة زجاجات خمر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة مرسى علم ومسئول التراخيص للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تقاضي الأول مبالغ مالية والثاني زجاجات خمر على سبيل الرشوة مقابل ترخيص مستودع للمشروبات الروحية.

كشفت التحقيقات أن المدير العام بديوان محافظة أسيوط أساء استغلال سلطته بأن طلب خلال فترة عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر لنفسه ولغيره وتلقى رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته، التي تتمثل في اعتماد أوراق الترخيص رقم 2 لسنة 2020 للمحل رقم 6 بالعقار رقم 50 بشارع 68 التابع لقسم شرطة مرسى علم ونشاطه مستودع لبيع الخمور بالمخالفة لقرار محافظ البحر الأحمر رقم 126 لسنة 2001، والمتضمن حظر تجديد تراخيص لأي مخزن من مخازن بيع الخمور والمشروبات الروحية داخل الحيز العمراني بالمحافظة.

وتبين من أوراق القضية أن مسئول تراخيص المحلات بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر تقاضى رشوة تتمثل في زجاجات من الخمر والمشروبات الكحولية وفقًا لما جاء في تحريات الرقابة الإدارية مستغلًا وظيفته العامة، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو قيامه بالتوقيع كمسئول الرخص على الرخصة الصادرة من مجلس مدينة مرسى علم رقم 2 لسنة 2020 للمحل رقم 6 بالعقار رقم 50 شارع 68 بدائرة قسم شرطة مرسى علم، ونشاطه مستودع لبيع الخمور بالمخالفة لقرار محافظ البحر الأحمر رقم 126 لسنة 2001 بحظر ترخيص محلات ومستودعات الخمور داخل الكتلة السكنية، وكذا حظر تجديدها

وكانت النيابة الإدارية تلقت مذكرة نيابة البحر الأحمر الكلية مرفق به صورة طبق الأصل من من أوراق القضية رقم 155 لسنة 2020 لاتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد المتهمين رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومسئول تراخيص المحلات.
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