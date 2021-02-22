الاستثمار حجر الزاوية في التنمية.. محافظ القليوبية: تطوير المناطق الصناعية

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمبنى الإداري للجهاز التنفيذى للمناطق الصناعية حيث تم مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين المتعلقة بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة.









وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء نقطة شرطة ودراسة إنشاء محطة صرف صحي في منطقة الشروق الصناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.





وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أى موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.





وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع علي المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام علي زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتي القطاعات لا سيما الإقتصادية.





من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة استهدفت المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة لمتابعة عملية الانضباط وحسن استقبال المرضى ومتابعة الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة و كفر شكر فى بيان له اليوم إن الحملة جاءت فى اطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واستهدفت المرور على المستشفى المركزى المخصصة لاستقبال مصابي كورونا والإدارة الصحية والمركز الطبى لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار رئيس المدينة الى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة، للمرور على كافة المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة، لمتابعة مدى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة علي متابعة انضباط العمل وتواجد الأطباء، وجودة تقديم الخدمات الصحية والطبية، لأهالينا المرضى حفاظا على صحتهم.