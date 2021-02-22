ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق مساء غد الثلاثاء، مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي في إطار مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".

وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وفقا للائحة التي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجهيز طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

خلاف علي المسار الجوي.. القصة الكاملة لأزمة طائرة الزمالك المتوجهة للسنغال

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

لمن اتموا 18 عاما.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

بشأن تطبيق الحظر الجزئي.. لجنة طوارئ كورونا في الكويت تعقد اجتماعا حاسما

مع مصطفى قمر.. مي سليم تخطف الأنظار بصحبة عدد من الفنانين

Advertisements

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

أخبار الرياضة.. عمرو الصفتي: محمد صلاح بيجري وخلاص.. طارق سليمان: ابني بيشحت ماتش فى الأهلي .. ورمضان صبحي يتصدر مواقع التواصل.. وميدو ينتقد الزمالك

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

علاء نبيل: متعجب من استبعاد ديانج في الأهلي.. ودور أفشة سينعدم أمام سيمبا في هذه الحالة

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري ألابطال

13 لاعبا من الأهلي في منتخبات الشباب والناشئين

ميدو: اقتراح بيع قمصان الزمالك للتجديد لـ ساسي لا يليق.. وأخشى على النادي من خطأ ليدز في إنجلترا

طارق سليمان: إمكانات محمد الشناوي أكبر من الدوري المصري.. وهذا سبب تصريحاتي أنه أفضل من نوير

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد قرعة مجموعات الكونفيدرالية 2021 والقنوات الناقلة.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة