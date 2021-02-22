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أخبار العالم

السعودية.. صحة مكة تعلن خبرا سعيدا بشأن لقاح كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:42 ص
صحة مكة تعلن خبرا
صحة مكة تعلن خبرا سعيدا بشأن لقاح كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت صحة مكة، اليوم الاثنين، عن افتتاح 4 مراكز إضافية لتقديم لقاح كورونا في المراكز الصحية.

وأوضح حساب صحة مكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المراكز هي العوالي – الشرائع ٢ – المعابدة – التخصصي.

ونشرت صحة مكة رابط التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19).

وأكدت أن اللقاح آمن ويحمي من الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الأحد، عن تدشين مراكز إضافية بعدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور أمراء ومحافظي المناطق.

وأطلقت الصحة السعودية 10 مراكز إضافية في المدينة، و16 عيادة لتلقي التطعيم في الطائف و4 مراكز في جازان.
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