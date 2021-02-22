السعودية.. صحة مكة تعلن خبرا سعيدا بشأن لقاح كورونا

أعلنت صحة مكة، اليوم الاثنين، عن افتتاح 4 مراكز إضافية لتقديم لقاح كورونا في المراكز الصحية.





وأوضح حساب صحة مكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المراكز هي العوالي – الشرائع ٢ – المعابدة – التخصصي.





ونشرت صحة مكة رابط التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19).





وأكدت أن اللقاح آمن ويحمي من الإصابة بالفيروس.





وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الأحد، عن تدشين مراكز إضافية بعدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور أمراء ومحافظي المناطق.



