إجراء 22 عملية في قافلة طبية جراحية بمستشفى السعديين بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قامت الفرق الطبية بمستشفى السعديين المركزي، بأقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والتخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بمشاركة الكوادر الطبية بمستشفيات "منيا القمح، ومشتول السوق، والزوامل المركزية" بتنظيم قافلة طبية جراحية مجانية بالسعديين، بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم خلال القافلة الطبية إجراء ٢٢ عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبري ومتوسطة، منها عمليات جراحية للعظام، واستئصال مرارة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضي، وتم الانتهاء من القافلة الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف مدير المستشفى.

اقرأ أيضا:

صحة الشرقية: استمرار الحملات التوعوية المكثفة للمواطنين لمواجهة كورونا





وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قامت أيضًا بتنظيم قافلة جراحية للإنتهاء من قوائم الإنتظار منذ ٥ أيام بمستشفى مشتول السوق، تم أيضًا خلالها إجراء ٢٢ عملية جراحية، هذا بجانب إجراء العمليات الجراحية الطارئة، ولستة العمليات العادية الأخرى بمستشفيات المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرى هذه المستشفيات، وجميع الكوادر والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضي بالمحافظة.





وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في هذا الإطار قامت فرق التدريب، ومكافحة العدوي، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات "الزقازيق العام، الصدر بالزقازيق، ههيا، الحسينية، مشتول السوق، الصالحية الجديدة، أبو حماد، القنايات، ديرب نجم، مشتول السوق المركزي"، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، علي كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي علي جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة"panic values"، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية "أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السرنج بامب"، وطرق التسليم والتسلم ونفل الدم ومقياس درجة الوعي بقسم الجراحة.





إلى جانب تدريب الفرق الطبية، على كيفية التشفيط، وكيفية قراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضى من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وكيفية التعامل مع مريض الطوارئ، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR.