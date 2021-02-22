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ثقافة

فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شارع المعز القبلة السياحية الأشهر فى تاريخ الحضارة الاسلامية ، يقصدة كل باحث عن الغوص في أعماق التاريخ ، تاريخه ضارب في جذور القصص و العصور .
وفي إطار ذكرى افتتاح شارع المعز و المقررة 22 فبراير 2008 ، نرصد أبرز المعلومات عن شارع المعز الملقب بـ متحف الحضارة الاسلامية المفتوح ..
1-تاريخ شارع المعز إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله
2- أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم
3- أدرج على قائمة موقع التراث العالمي في عام 1979ميلاديا
4-عُرف بشارع المعز في عام 1937ميلاديا
5-حدودة الجغرافية من باب الفتوح شمالًا حتى باب زويلة جنوبًا
6- أشهر الشوارع التى تجاوره أمير الجيوش، الدرب الأصفر، حارة برجوان، خان الخليلي، والغورية
7-يحتوي على 29 أثرًا تعطي إنطباعًا واحساسا عن مصر الإسلامية 
 

فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية
فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية
فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية
فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية
فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية
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