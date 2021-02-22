فى ذكرى افتتاح شارع المعز.. معلومات عن أكبر متحف مفتوح لـ الحضارة الإسلامية

شارع المعز القبلة السياحية الأشهر فى تاريخ الحضارة الاسلامية ، يقصدة كل باحث عن الغوص في أعماق التاريخ ، تاريخه ضارب في جذور القصص و العصور .

وفي إطار ذكرى افتتاح شارع المعز و المقررة 22 فبراير 2008 ، نرصد أبرز المعلومات عن شارع المعز الملقب بـ متحف الحضارة الاسلامية المفتوح ..

1-تاريخ شارع المعز إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله

2- أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم

3- أدرج على قائمة موقع التراث العالمي في عام 1979ميلاديا

4-عُرف بشارع المعز في عام 1937ميلاديا

5-حدودة الجغرافية من باب الفتوح شمالًا حتى باب زويلة جنوبًا

6- أشهر الشوارع التى تجاوره أمير الجيوش، الدرب الأصفر، حارة برجوان، خان الخليلي، والغورية

7-يحتوي على 29 أثرًا تعطي إنطباعًا واحساسا عن مصر الإسلامية



