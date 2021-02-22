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فيلم تسجيل يدشن المرصد العربي لحقوق الإنسان لتوثيق الأوضاع في المنطقة.. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:43 ص
المرصد العربي لحقوق
المرصد العربي لحقوق الإنسان
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ريهام فيكتور
قدم البرلمان العربى خلال جلسة العامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، فيلمًا تسجيليًا يدشن المرصد العربي لحقوق الإنسان لتوثيق الأوضاع فى المنطقة.

وأعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق اوضاع حقوق الانسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقيات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يشدد على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الاخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.

وتابع رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أن الدول العربية ترفض التدخل في شئونها وخاصة من البحرين والجزائر ومصر، وانه يجب تقييم منظومة حقوق الانسان في الدول العربية، لان واحدة من مهام البرلمان العربي للدفاع عنها.

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية.

وتناقش الجلسة الثالثة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية.
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