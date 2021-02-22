مصرع طفل أثناء لعبه على شط ترعة جنوب بني سويف

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه بمفردة علي شاطي ترعة عزبة البنك التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.





تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن بلاغا من أهالي عزبة البنك يفيد مصرع طفل يدعي مهدي . ص 4 سنوات في مياة ترعة بالعزبة وعلي الفور انتقل الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن الي مكان الحادث حيث تبين ان الطفل ذهب الي حقل والده وأثناء لهوة بمفردةعلي شاطي ترعة امام أرض والده فسقط في مياة الترعة ولعدم تواجد احد بالقرب منه لقي مصرعه غرقا.





تم استخراج الجثة ونقلها لمستشفي الفشن المركزي وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة تبين عدم وجود شبهة جنائية ، وان سبب الوفاة غرق الطفل في مياة الترعة، تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة.



