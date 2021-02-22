وفاة النائب السابق محمد العقاد بفيروس كورونا

توفى منذ قليل النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان قد شهد مجلس النواب السابق وفاة 16 نائبا منذ بداية دور الإنعقاد وحتى دور الإنعقاد السادس والذى انتهى يوم 9 يناير عام 2021 طبقا للدستور.





وكان اخر النواب الذين توفوا فى مجلس النواب السابق النائب السابق محمد سعد تمراز ، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، والذى توفى يوم 2 نوفمبر عام 2020 ، إثر وعكة صحية ألمت به.





كما شهد شهر أكتوبر الماضى وفاة النائبة السابقة منى منير ، وكانت النائبة السابقة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد و عضوا بارزا بلجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان ، و توفيت بشكل طبيعى ولم تكن تعانى من أى أمراض.





ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير أسماء النواب السابقين الذين فارقوا الحياة خلال أدوار الإنعقاد الستة لمجلس النواب السابق، حيث تنوعت حالات الوفاة ما بين المرض والحوادث والقضاء والقدر.





وفى مطلع شهر أغسطس الماضى وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ، عندما توفى العقيد سعيد العبودي، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بلبيس، بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، حيث كان الفقيد بحالة صحية جيدة وشارك بعدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ.





وسبقه في 19 فبراير 2020 ، النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، الذي توفى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من سرطان في الكبد وتوفي على إثره بعد معاناة امتدت لعدة أشهر.





ومن أشهر الراحلين عن المجلس، كان النائب البرلماني السابق اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي توفي فى أبريل 2016، بعد تدهور صحته آنذاك، الأمر الذى استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وظل على التنفس الصناعي بالعناية المركزة حتى وافته المنية، وخلفه النائب نادر مصطفى في البرلمان.





كما شهدت 2016 رحيل نائبة سابقة أخرى، وهي أميرة رفعت، عن محافظة المنوفية، وجاءت وفاتها خلال سفرها لحضور احتفالية 150 عامًا على البرلمان بمدينة شرم الشيخ فى التاسع من أكتوبر 2016، حيث لاقت النائبة السابقة أميرة رفعت، عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، حتفها إثر انقلاب سيارتها على طريق الطور.





وفى ذات الشهر من العام نفسه، توفى النائب البرلماني السابق محمد مصطفى الخولى، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مركز الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لتخلفه على المقعد زوجته عبير الخولي.





كما توفى النائب السابق سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة وعضو ائتلاف دعم مصر، فى صباح يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج فى المركز الطبى العالمى منذ فترة، ليشغل مقعده النائب السابق حسين جاد.





ولم يمر عام 2017 دون أن يخطف الموت أحد أعضاء البرلمان السابق، حيث توفى النائب السابق هرقل وفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا في سوهاج، بسبب إصابته بوعكة صحية ناتجة عن ضعف في عضلات القلب، وخلفه رشدي وفقي.





كما توفي النائب السابق رفعت داغر، عن مركز زفتى محافظة الغربية، في أغسطس 2018، وخلفه العميد أحمد يحيى على مقعده، في ديسمبر 2018.





وفي صباح 16 سبتمبر 2018، توفي النائب السابق الدكتور حسام الرفاعى الكاشف، عضو مجلس النواب السابق عن شمال سيناء، عن عمر يناهز 60 عاما، والذي يعد أحد نواب شمال سيناء الذين مارسوا عملهم البرلماني معتمدا على وجود الشباب الداعم له، داخل محافظة شمال سيناء.





وفى 28 ديسمبر عام 2018 توفي النائب السابق محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال المشاركة في إحدى الفعاليات.





كما شهد عام 2019 رحيل نائب سابق آخر وهو النائب السابق أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو مجلس النواب السابق عن قرية العزيزية مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك بعد صراع مع المرض، ليخلفه أخوه الدكتور محمد عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بفوزه في إعادة الانتخابات التكميلية فى ذلك الوقت.





وفي 29 نوفمبر 2019، توفي النائب السابق محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أثناء حضور حفل زفاف نجلته إثر أزمة قلبية، خلفه في مقعد الدائرة النائب الحالى محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب.





واختتم 2019 وفياته البرلمانية برحيل نائبان سابقان الأول النائب السابق أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوى، المنيا، في 8 ديسمبر، بعد إصابته بأزمة قلبية، ليخلفه في المقعد محمد عبدالحكيم، بعدها بأسبوع توفي النائب السابق الثاني السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان السابق.